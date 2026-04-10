Signori dell’Algocrazia | chi controlla i dati possiede le persone

Nel 2019 è stato pubblicato un libro scritto dalla sociologa e docente, intitolato “The Age of Surveillance Capitalism”. L’opera è stata descritta dal Financial Times come una lettura essenziale per comprendere le trasformazioni dell’economia mondiale. Il testo analizza come il controllo sui dati stia diventando un elemento centrale nel rapporto tra aziende e individui, evidenziando le dinamiche di potere che si instaurano in questa nuova realtà digitale.

Nel 2019 usciva un libro dal titolo “The Age of Surveillance Capitalism”, un libro di saggistica del 2019 della sociologa e professoressa Shoshana Zuboff che veniva definito dal Financial Times «un’opera fondamentale» per capire il nuovo ordine economico globale. La tesi, ormai diventata centrale nel dibattito internazionale, è semplice quanto radicale: la materia prima del capitalismo contemporaneo non è più il petrolio, ma l’esperienza umana trasformata in dati. Che cosa vuol dire? Cercando di spiegarlo in modo semplice, secondo questa prospettiva, le grandi piattaforme digitali non si limitano a raccogliere informazioni, ma le trasformano in previsioni comportamentali: cosa compreremo, cosa penseremo, persino come voteremo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Signori dell’Algocrazia: chi controlla i dati possiede le persone Leggi anche: Chi controlla i modelli di Ai controlla il futuro: entro sette anni, il mondo come lo conosciamo sarà cambiato Dove sono le raffinerie in Italia e chi le controllaCon lo Stretto di Hormuz ancora bloccato molto presto l'Europa e l'Italia in particolare dovranno fare a meno delle forniture dirette del petrolio...