Signore e signori abbiamo la gaffe dell' anno

Mercoledì 8 aprile, sul sito della CNN è stato pubblicato un articolo accompagnato da un video dedicato all’attore Michael J. Un errore nel testo ha però portato alla pubblicazione di un contenuto incompleto, lasciando il nome dell’attore in sospeso. La notizia ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social media, che hanno notato la mancanza di alcune parti del testo. La redazione ha successivamente rimosso l’articolo e ha pubblicato una versione corretta.

M ercoledì 8 aprile, sul sito della CNN compare un articolo con tanto di video: «Remembering the life of actor Michael J. Fox». La formula non lascia spazio a interpretazioni: è quella che si usa per ricordare un personaggio famoso appena scomparso. Il web e i fan di Ritorno al futuro vanno nel panico. Peccato che Michael J. Fox, in quel momento, fosse su un palco a Los Angeles a rilasciare interviste. Ritorno al futuro day: ecco come si sognava di viaggiare nel passato. guarda le foto Michael J. Fox è morto? La gaffe della CNN. I rappresentanti dell’attore hanno dovuto intervenire su TMZ per rassicurare i fan: «Michael sta benissimo. Era al PaleyFest ieri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Questo signore ha rinnovato con la Juventus per un motivo preciso: vincere subito. Altri due anni, probabilmente gli ultimi della sua carriera. Vuole chiudere lasciando il segno. Vuole chiudere vincendo. Da qui nasce l’idea di una squadra pronta, immediata. N - facebook.com facebook

Generale @RoVannacci, cosa pensa di questo “signore” che mi minaccia pesantemente a nome del suo partito x.com