Nel corso del 2025, la Questura di Oristano ha effettuato 68 arresti e ha eseguito migliaia di controlli sul territorio. Questo bilancio è stato reso noto durante un evento a Fenosu, presso la base del 7° Reparto volo, in occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato. La presentazione ha fornito una panoramica delle attività svolte nel corso dell’anno per garantire la sicurezza nella zona.

Il bilancio operativo della Questura di Oristano per l’intero anno 2025 è stato presentato a Fenosu, presso la base del 7° Reparto volo, in occasione dei festeggiamenti per il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato. Durante la cerimonia, il questore Marziano ha illustrato un quadro complesso che vede la provincia impegnata su fronti diversificati: dal controllo capillare del territorio alla lotta al narcotraffico, fino alla gestione della sicurezza digitale e dei flussi migratori. L’evento ha la partecipazione di diverse autorità e figure istituzionali, tra cui Denise Muttone, direttrice del Caip di Abbasanta, che ha.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza a Oristano: 68 arresti e migliaia di controlli nel 2025

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