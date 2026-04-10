Siamo tutti colpevoli di Palestina | sabato 11 aprile presidio in piazza Garibaldi in solidarietà ai 21 indagati
Sabato 11 aprile, dalle 16 alle 19, in piazza Garibaldi si svolgerà un presidio promosso dalla Comunità palestinese di Parma e da gruppi di solidarietà. L’evento si svolgerà durante un corteo e coinvolgerà circa 21 persone, tra cui alcuni assessori e consigliere comunali. La manifestazione si concentra sulla solidarietà nei confronti degli indagati, senza ulteriori dettagli sul motivo delle indagini o sui partecipanti.
Sabato 11 aprile, dalle 16 alle 19 in piazza Garibaldi si terrà un presidio, promosso da Comunità palestinese di Parma e solidali, in solidarietà ai 21 indagati - tra cui gli assessori De Vanna e Bonetti e le consigliere comunali Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo - nel corso del corteo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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