Si torna a celebrare la patrona | lungo il Candiano arriva la processione della Madonna Greca

Domenica 12 aprile si svolgerà di nuovo la processione della Madonna greca lungo il viale Candiano, in occasione della festa della patrona di Ravenna e dei territori circostanti. L'evento, che si ripete ogni anno, vedrà la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti religiosi, con il percorso che attraversa le strade principali della città. La processione rappresenta una tradizione consolidata nel calendario locale, richiamando devoti da diverse zone.

Per celebrare la patrona di Ravenna e dei lidi, domenica 12 aprile torna la solenne processione della Madonna greca. All'evento, che da tradizione sarà guidato dall'arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni, parteciperanno anche le rappresentanze delle comunità ortodosse e greco-cattoliche della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Processione della Madonna Greca. Ieri è stata accolta a Punta MarinaDomani torna la processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale parteciperanno anche rappresentanze delle comunità...

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Domenica 12 aprile torna a Ravenna la solenne processione della Madonna Greca, patrona della città e dei lidi, alla quale parteciperanno anche rappresentanti delle comunità ortodosse e greco-cattoliche. - facebook.com facebook