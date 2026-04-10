Si spara ancora nel cuore della notte | un ferito a Secondigliano

Nella notte, un episodio di violenza si è verificato lungo corso Italia, nel quartiere di Secondigliano. Durante l’intervento, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui motivi dell’accaduto o sull’identità della vittima. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità.

Nuova sparatoria a Napoli nella notte. Il raid è stato messo a segno lungo corso Italia a Secondigliano. A finire sotto i colpi dei sicari è stato Salvatore Marino, 49enne. L'uomo è stato colpito con tre colpi d'arma da fuoco. Il commando è entrato in azione intorno alla mezzanotte. In quel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Esplosione di bombola al gas nel cuore della notte napoletana, nessun ferito.**Un’esplosione improvvisa di una bombola di gas in piena notte a Napoli, senza feriti né danni gravi, segnala un incidente inedito nella zona... Quelli "della marmotta" non si fermano: due esplosioni nel cuore della notteQuattro giorni dopo i fermi eseguiti nel Foggiano, un'altra "batteria" in azione in pieno centro. Si parla di: Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a Secondigliano; Secondigliano, ferito Saverio Nappo: indagini sul raid nella Masseria Cardone. Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a SecondiglianoNuova sparatoria a Napoli nella notte. Il raid è stato messo a segno lungo corso Italia a Secondigliano. A finire sotto i colpi dei sicari è stato Salvatore Marino, 49enne. L'uomo è stato colpito con ... napolitoday.it