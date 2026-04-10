Show del vice di Conte nella paninoteca casertana | State tranquilli allo Scudetto ci pensiamo noi

Durante un evento informale in una paninoteca di Caserta, il vice di un ex presidente del consiglio ha detto che si occuperà dello Scudetto. La frase è stata pronunciata in un contesto di relax, tra battute e conversazioni tra amici, mentre alcuni presenti commentavano con ironia o facevano calcoli sulle possibilità sportive della squadra. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la serata, suscitando varie reazioni tra i clienti.

C’è chi studia tabelle, chi fa calcoli e chi, invece, preferisce scherzare per alleggerire la pressione. In casa SSC Napoli, a sette giornate dalla fine del campionato, la parola d’ordine sembra essere proprio questa: mantenere serenità e fiducia. A incarnare perfettamente questo spirito è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Conferenza Allegri: «Noi all’Inter non pensiamo, ma pensiamo a noi stessi. È un periodo difficile»di Redazione Inter News 24Conferenza Allegri, il tecnico toscano lo ha annunciato senza mezze misure, i rossoneri non pensano al primo posto... “Ci pensiamo noi!”. Benzina alle stelle: la promessa del governo MeloniIl governo punta a rafforzare la vigilanza sui prezzi dei carburanti, sull’inflazione e sulle possibili speculazioni economiche, facendo leva sugli... Argomenti più discussi: Show del vice di Conte nella paninoteca casertana: State tranquilli, allo Scudetto ci pensiamo noi; Oppose resistenza al vice questore Pagani, i video inchiodano Piccinelli; Cannes 79 – La Vénus électrique sarà il film di apertura del festival; Gianmarco Mazzi, il manager di musica e tv sbarca al ministero del turismo. Dopo il successo della prima puntata, domani giovedì 9 aprile, in prime time su Canale 5, secondo appuntamento con “Stanno Tutti Invitati”, il nuovo show di Pio e Amedeo. Ospiti della serata: Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, R - facebook.com facebook