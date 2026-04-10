Show del vice di Conte nella paninoteca casertana | State tranquilli allo Scudetto ci pensiamo noi

Da casertanews.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento informale in una paninoteca di Caserta, il vice di un ex presidente del consiglio ha detto che si occuperà dello Scudetto. La frase è stata pronunciata in un contesto di relax, tra battute e conversazioni tra amici, mentre alcuni presenti commentavano con ironia o facevano calcoli sulle possibilità sportive della squadra. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la serata, suscitando varie reazioni tra i clienti.

C’è chi studia tabelle, chi fa calcoli e chi, invece, preferisce scherzare per alleggerire la pressione. In casa SSC Napoli, a sette giornate dalla fine del campionato, la parola d’ordine sembra essere proprio questa: mantenere serenità e fiducia. A incarnare perfettamente questo spirito è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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