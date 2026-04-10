Una nuova serie televisiva prodotta da tvN arriverà il 25 aprile alle 21:10 KST, intitolata Filing For Love. Tra i personaggi principali figura una direttrice interpretata da un’attrice nota, descritta come una donna dal carattere molto deciso e con molti segreti. La produzione si concentra sulle dinamiche all’interno di un ufficio, con un focus sulla figura della dirigente e sulle sue relazioni con i colleghi.

Shin Hae Sun interpreterà una dirigente dal carattere inflessibile e dai segreti profondi nella nuova produzione televisiva di tvN intitolata Filing For Love, la cui uscita è fissata per il 25 aprile alle ore 21:10 KST. La trama ruota attorno all’incontro tra Joo In Ah, una leader di team eccentrica e severa, e Noh Ki Joon, un professionista?? d’eccellenza del dipartimento di audit di una grande azienda, che si ritrova improvvisamente assegnato al gruppo incaricato di gestire le irregolarità interne. L’impatto dell’audit aziendale tra rigore professionale e dinamiche umane. Le nuove immagini pubblicate delineano con precisione l’aura intimidatoria che circonda Joo In Ah nel suo ruolo presso il Haemu Group. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shin Hae Sun: la dura direttrice che stravolgerà l’ufficio

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Si parla di: Segreti e potere in ufficio | arriva il drama Filing for Love.

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