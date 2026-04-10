Shiloh Jolie, figlia di due attori famosi, ha partecipato come ballerina di supporto al nuovo videoclip di una cantante K-Pop. La sua presenza nel video è stata confermata dal responsabile del casting, che ha specificato che non ci sono stati trattamenti di favore. La 19enne ha così fatto il suo debutto ufficiale nel mondo della danza.

La 19enne Shiloh Jolie, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha mosso ufficialmente i primi passi nella danza, partecipando come ballerina di supporto al nuovo videoclip della cantante K-Pop Dayoung, “What’s a girl to do”. La presenza della figlia d’arte nel video non era stata annunciata: nei crediti compare soltanto con il nome “Shi”. I fan dell’artista l’hanno però identificata immediatamente, generando numerosi commenti e risposte sulle piattaforme social, con molti utenti che hanno evidenziato la forte rassomiglianza con la madre e l’esordio, a sorpresa, nel mondo della musica coreana. Secondo quanto riferito dall’etichetta Starship Entertainment, Shiloh Jolie sarebbe stata selezionata attraverso un casting aperto negli Stati Uniti, senza alcun trattamento di favore legato alla notorietà familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shiloh Jolie ha debuttato come ballerina nel nuovo videoclip della cantante K-Pop Dayoung. Il responsabile casting: “Nessun trattamento di favore”

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Temi più discussi: Shiloh Jolie, la figlia di Angelina Jolie, ha appena fatto il suo debutto in un video K-pop; Shiloh Jolie, il debutto da ballerina della figlia di Angelina, bella come la mamma; VIDEO| Shiloh Jolie ballerina in un video k-pop, virali le immagini della 19enne: è identica a mamma Angelina; Shiloh Jolie il debutto da ballerina della figlia di Angelina bella come la mamma.

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Anni 20, Shiloh Jolie è la maggiore tra i figli biologici di Angelina Jolie e Brad Pitt. Ed è bella come loro. https://dilei.it/vip/shiloh-jolie-figlia-angelina-ballerina/2251134/ - facebook.com facebook

La 19enne, nata dal matrimonio di Brad Pitt e di Angelina Jolie, si è presentata a un casting aperto per la nuova canzone K-pop What's a girl to do di Dayoung x.com