Seth Rollins ha dichiarato di non poter perdere l’appuntamento di WrestleMania, affermando di essere ora al massimo della forma. L’atleta era assente dall’evento quando, nell’ottobre del 2025, durante un match a Crown Jewel, si infortunò alla spalla sinistra mentre eseguiva una mossa su Cody Rhodes. Dopo il recupero, Rollins si è concentrato sul tornare in forma per partecipare all’evento più importante del wrestling.

Seth Rollins sa cosa significa saltare una WrestleMania e non voleva che accadesse di nuovo. Quando Seth Rollins subì un infortunio alla spalla sinistra a Crown Jewel nell’ottobre del 2025, accadde mentre eseguiva una Coast-to-Coast headbutt su Cody Rhodes. Rollins atterrò duramente sulla spalla sinistra, vinse l’incontro e poco dopo dovette sottoporsi a un intervento chirurgico. Sebbene Rollins abbia dovuto saltare i mesi successivi di attività sul ring, la buona notizia è che è guarito e pronto a combattere a WrestleMania 42 contro Gunther in un match che si terrà sabato 18 aprile. Durante un’apparizione al The Rich Eisen Show, il sei volte campione del mondo WWE Rollins ha parlato del suo ritorno sul ring a WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Non potevo perdermi Wrestlemania, ora sono al top della forma”.

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