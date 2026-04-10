A Sesto, circa 150 operatori del servizio psichiatrico di diagnosi e cura hanno ricevuto le indennità previste dall’articolo 68. La richiesta è stata avviata da una mobilitazione interna, con un gruppo di donne che ha promosso l’iniziativa. La consegna delle indennità rappresenta un risultato raggiunto dopo i passaggi amministrativi e le procedure previste. La notizia riguarda i dipendenti che lavorano nel settore psichiatrico della struttura.

Circa 150 dipendenti del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Sesto hanno ottenuto il riconoscimento delle indennità previste dall’articolo 68, un risultato frutto di una mobilitazione interna partita dal gruppo promotore composto inizialmente da donne. L’accordo, che compensa i rischi e il disagio lavorativo, non copre però l’intero organico del dipartimento di Salute mentale, lasciando fuori medici e operatori dei centri diurni. La genesi di una vertenza nata dal basso. Il percorso che ha portato al tavolo tra direzione e sigle sindacali è stato lungo e segnato da forti tensioni interne. Tutto ha avuto inizio il 18 giugno, quando venne inviata la prima comunicazione ufficiale alla Rsu e alla direzione, ricevendo però un silenzio prolungato che ha durato mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto, vittoria per 150 operatori psichiatrici: l’indennità è arrivata

Indennità di pronto soccorso per gli operatori sanitari, il Nursind: "In Sicilia tutto fermo"A oltre tre mesi dalla firma del contratto, in Sicilia restano ancora al palo le indennità di pronto soccorso per gli operatori sanitari.

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