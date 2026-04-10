Servono superalcolici a una minorenne che finisce in ospedale Discoteca chiusa

Una minorenne è finita in ospedale dopo aver consumato superalcolici in una discoteca, che poi è stata chiusa dalle autorità. La ragazza ha avuto bisogno di assistenza medica a causa delle condizioni di salute peggiorate dopo aver bevuto i drink. La discoteca è stata temporaneamente chiusa in seguito all’accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti.

Hanno servito dei drink superalcolici a una ragazza minorenne, che poi si è sentita male a tal punto da rendere necessario l’intervento dei soccorsi. È questa la ragione che ha spinto il questore di Bolzano Giuseppe Ferrari a far chiudere per trenta giorni una sala da ballo del comune di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Dopo la nottata in discoteca finisce in ospedale con una gamba rottaE' successo nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio al noto locale Storya di Santa Giustina in Colle. Picchiato dai buttafuori dello Storya che gli rompono una gamba: discoteca chiusa per 60 giorni. È la terza voltaSANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Chiusa per due mesi la discoteca Storya, una delle più note del Padovano.