Serie A oggi | partite orari e dove vederle in TV e streaming Sky e DAZN

Oggi si disputa la 32ª giornata di Serie A con diverse partite in programma, tra cui Atalanta-Juventus e Como-Inter. Gli incontri si svolgono in vari orari e saranno visibili su Sky e DAZN, le piattaforme di streaming e televisive che trasmettono il campionato italiano. Gli appassionati possono seguire gli appuntamenti live attraverso questi canali, consultando i rispettivi palinsesti per gli orari esatti e le modalità di visione.

Tutto il calendario della 32ª giornata di Serie A: da Atalanta-Juve a Como-Inter. Scopri dove seguire la tua squadra del cuore su Sky e DAZN. Oggi venerdì 10 aprile prende il via la 32ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno distribuito su quattro giorni da stasera a lunedì con il posticipo serale. Tra scontri salvezza delicatissimi e big match d'alta quota, ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Dove vedere le partite della 32ª giornata su Sky e Dazn Siamo entrati ufficialmente nel mese della verità. Con l'anticipo del venerdì sera tra Roma e Pisa, si apre un weekend lungo che potrebbe rimescolare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Serie A, le partite della 21esima giornata: orari e dove vederle, Dazn o Sky. Si parte con Pisa-AtalantaHome > Calcio > Serie A, le partite della 21esima giornata: orari e dove vederle, Dazn o Sky.

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Quella di Malen è la prima tripletta in questa Serie A. Il 10 aprile. - facebook.com facebook

La volata finale della serie A presenta due sfide basilari nella corsa al quarto posto, Como-Inter e Atalanta-Juve, con riflessi residui sullo scudetto. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com