Nella stagione 2025-2026 della Serie A, l’età dei giocatori delle squadre principali sta influenzando le dinamiche della lotta per lo scudetto e le qualificazioni europee. Alcune squadre puntano su una rosa composta principalmente da calciatori più giovani, mentre altre si affidano a elementi più esperti. La distribuzione anagrafica dei team sta determinando gli esiti delle sfide e il posizionamento in classifica.

L’attuale equilibrio della Serie A 2025-2026 rivela una dicotomia demografica che sta tracciando i confini della lotta per il titolo e per le coppe europee. Mentre le squadre impegnate nella corsa allo scudetto mostrano un profilo anagrafico più maturo, le formazioni che puntano alla Champions League si distinguono per una freschezza biologica che incide direttamente sulla gestione dei ritmi di gioco. I dati raccolti stagionalmente indicano un’età media complessiva per partita di 24.3 anni, calcolata su un bacino di 30 calciatori impiegati. Tuttavia, scavando nelle singole composizioni, emerge come la distribuzione dell’esperienza non sia uniforme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A: l’età delle rose decide lo Scudetto e la Champions

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