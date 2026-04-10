Serie A le probabili formazioni di Roma-Pisa | Gasp con gli stessi uomini di San Siro

Per la partita di Serie A tra Roma e Pisa, l’allenatore della Roma dovrebbe confermare quasi tutto rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Inter, con l’eccezione di Ghilardi che sostituirà Mancini, assente a causa di un infortunio. La formazione del Pisa, guidata da Gasperini e Hiljemark, dovrebbe presentare gli stessi undici titolari dell’ultima sfida di San Siro. La partita si giocherà con queste probabili formazioni, senza variazioni rispetto alle ultime uscite.

Le scelte di Gasperini e Hiljemark per l'anticipo di Serie A: giallorossi con 1011 rispetto al match di San Siro contro l'Inter (ci sarà Ghilardi al posto di Mancini, infortunato). Per i toscani ballottaggio Durosinmi-Tramoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie A, le probabili formazioni di Roma-Pisa: Gasp con gli stessi uomini di San Siro Roma-Pisa, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Leggi anche: Roma-Milan, probabili formazioni: Gasp conferma Malen, Allegri con Nkunku centravanti Temi più discussi: Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie A; Roma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Roma-Pisa: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie ALa 32^giornata di serie A si apre stasera, venerdì 10 aprile, con Roma-Pisa in diretta su Sky e in streaming su NOW . Giallorossi a caccia di punti per rincorrere un posto nella prossima Champions Lea ... sport.sky.it Probabili formazioni Roma Pisa | Quote: rosa spuntata per Gasperini (Serie A, oggi 10 aprile 2026)Probabili formazioni Roma Pisa: Gasperini ha ancora parecchie assenze ma il turno di Serie A è favorevole alla squadra giallorossa. ilsussidiario.net È il giorno di Roma-Pisa! Stadio Olimpico 18:00 DAJE #asroma #romanewseu #romapisa #seriea - facebook.com facebook Si inizia stasera con Roma-Pisa su Sky: il programma della 32^ giornata di Serie A #SkySport #SerieA x.com