Seriate parte la sesta Settimana dell’Inclusione

Dal 13 al 19 aprile a Seriate si svolgerà la sesta edizione della Settimana dell’Inclusione. L’evento prevede una serie di iniziative e incontri dedicati alla promozione dell’integrazione e della sensibilizzazione sui temi legati alla diversità. La manifestazione coinvolge scuole, associazioni e istituzioni locali con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su questioni di inclusione sociale e pari opportunità. La settimana si articolerà in diverse attività distribuite durante i sette giorni.

Seriate. Dal 13 al 19 aprile si terrà la sesta edizione della Settimana dell’Inclusione, un’iniziativa promossa dall’ Assessorato alle Politiche Sociali che nel corso degli anni è diventata un appuntamento riconosciuto e partecipato, capace di coinvolgere scuole, servizi, realtà associative e cittadini. Il filo conduttore dell’edizione 2026, “Trame di valore. Intrecciamo storie, costruiamo comunità”, richiama l’idea di una città che cresce attraverso relazioni concrete e quotidiane, in cui ciascuno può trovare spazio e contribuire alla vita collettiva. Il programma si sviluppa nell’arco dell’intera settimana, con attività distribuite in diversi luoghi della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it La Settimana dell’inclusione a quota ottomila presenze: "L’Università è un luogo aperto"La settimana dell’inclusione dell’Università di Macerata raccoglie ottomila presenze. Settimana dell’inclusione all’Università di Macerata dal 23 al 28 marzo: focus su disabilità, Progetto di vita e intelligenza artificialeDal 23 marzo l'Università di Macerata ospita la Settimana dell'inclusione: incontri su disabilità, diritti, intelligenza artificiale e didattica...