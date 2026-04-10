Serate d' ascolto | neil young tonight' s the night in borgo Santa Brigida

Sabato 18 aprile alle 21 si terrà presso il locale Borgo Santa Brigida 5A di Parma l’ultimo appuntamento primaverile di “DISCORSI”. La serata sarà dedicata all’ascolto dell’album “Tonight’s the Night” di Neil Young, con un momento di musica condivisa in un ambiente informale. L’evento è aperto a chi desidera ascoltare e discutere di musica dal vivo in un contesto tranquillo e conviviale.

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 21, presso il locale Borgo Santa Brigida 5A, si terrà a Parma l’ultimoappuntamento primaverile di “DISCORSI. Serate d’ascolto”, una rassegna mensile dedicata al commento e all’ascolto collettivo di dischi d’eccezione.La serata sarà dedicata a “Tonight’s The Night”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Discorsi. Serate d'ascolto: Bjork "Debut" il 22 gennaio in Borgo Santa BrigidaGiovedì 22 gennaio alle ore 21, presso il locale Borgo Santa Brigida 5/A, si terrà a Parma il primo appuntamento della nuova stagione di “DISCORSI. Lonely Hearts Club Parade in Borgo Santa BrigidaL'esposizione si terrà sabato 21 febbraio a Parma nella sala di @borgosantabrigida5a a partire dalle 18:00, lo screening inizierà alle ore 20:00.