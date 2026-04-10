Sequestri per un milione e 170 arresti nel novarese | ora la polizia pensa a un piano anti-truffe con le parrocchie

Negli ultimi dodici mesi, le forze dell’ordine nel territorio novarese hanno effettuato 170 arresti e sequestri patrimoniali per un valore totale che supera il milione di euro. Tra le operazioni condotte, ci sono state anche numerose confische di beni di provenienza illecita. Recentemente, le autorità hanno annunciato l’intenzione di collaborare con le parrocchie per predisporre un piano contro le truffe.

L’attività della polizia di Stato nel territorio novarese nell’ultimo anno si è conclusa con un bilancio di 170 arresti e sequestri patrimoniali che hanno superato il milione di euro. I dati, diffusi durante le celebrazioni per il 174° anniversario del corpo, proiettano la questura verso una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Novarese, colpo al crimine: 170 arresti e 1 milione di beni sequestratiUn bilancio operativo che segna 170 arresti e oltre un milione di euro in beni sottratti all’illegalità caratterizza l’ultimo anno di attività delle... Temi più discussi: Oltre un milione di persone controllate a Milano: calano gli arresti, volano i sequestri di hashish; Il tesoro del boss Leandro Bennato, sequestrate ville e 40 ettari di terreni per un milione di euro; Fatture false e frode fiscale da oltre un milione: sequestri e 14 indagati tra Parma e altre province; Sequestri per un milione e 170 arresti nel novarese: ora la polizia pensa a un piano anti-truffe con le parrocchie. Il tesoro del boss Leandro Bennato, sequestrate ville e 40 ettari di terreni per un milione di euroL'operazione dei carabinieri colpisce il patrimonio del boss già detenuto al 41 bis. Il blitz tra Umbria e Lazio ... romatoday.it Droga, sequestrato un milione di euro al boss Leandro BennatoNuovo duro colpo al narcotraffico romano. Immobili, terreni, orologi di lusso e conti bancari. Il mercato della droga frutta decine di milioni di euro al mese ... rainews.it Aggressione a una ragazzina a Terni con tre minorenni indagate, sequestri milionari al narcotraffico nell’Orvietano e ancora cronaca tra truffe e scippi. A Perugia è scontro sul sovraffollamento in ospedale, mentre continua il dibattito sulla scuola di Ponte Pattol - facebook.com facebook Frode sul gasolio agricolo. Arresti, denunce, sequestri e perquisizioni x.com