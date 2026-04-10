A partire dal 22 aprile, i cittadini di Cadegliano Viconago potranno partecipare a quattro incontri gratuiti dedicati alla separazione e al divorzio. Il programma si propone di aiutare le coppie a gestire il distacco, offrendo strumenti pratici e supporto durante questa fase. L’iniziativa intende facilitare il percorso di separazione attraverso incontri di orientamento e confronto, senza implicazioni legali o giudiziarie.

Un nuovo programma di supporto sociale vedrà protagonisti i cittadini di Cadegliano Viconago a partire dal 22 aprile, con l’obiettivo di offrire alle coppie strumenti pratici per affrontare la fine di un legame affettivo. Il progetto, denominato Percorsi di una nuova famiglia, si concentrerà sulla gestione consapevole della separazione e del divorzio attraverso quattro incontri tematici guidati da professionisti qualificati. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare quello che spesso viene percepito come un fallimento in un passaggio evolutivo capace di preservare la funzione genitoriale e il benessere individuale. L’organizzazione è affidata al centro ME-TE, che opera per la famiglia in Evoluzione, con la guida della Comunità Montana Valli del Verbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Separazione e divorzio: 4 incontri gratuiti per gestire il distacco

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