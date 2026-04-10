Un bambino di un anno è deceduto in una casa abbandonata dopo aver mangiato insetti, tra cui scarafaggi. La madre è stata arrestata con l’accusa di abbandono e maltrattamenti nei confronti dei figli. La vicenda si è verificata in una zona degradata, dove sei bambini sono stati lasciati soli per diverse ore. La morte del più piccolo ha suscitato grande scalpore tra gli abitanti della comunità.

Sei bambini soli in casa, il più piccolo muore dopo aver mangiato insetti. Una casa nel degrado, sei bambini lasciati soli per ore e una morte che ha scosso un’intera comunità. È accaduto in Georgia, negli Stati Uniti, dove un bambino di appena un anno è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione in condizioni igieniche gravemente compromesse. Secondo gli investigatori, il piccolo avrebbe ingerito formiche e scarafaggi perché in casa non c’era cibo. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di arresto cardiaco. Ma all’arrivo, per il bambino non c’era più nulla da fare. Dodici ore senza cibo, affidati a un fratello di 10 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Senza cibo per 12 ore, mangia scarafaggi: bimbo di un anno muore, madre arrestata in Georgia

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