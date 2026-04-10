Negli ultimi giorni si è tornato a discutere dei semafori a luce bianca, un’innovazione che potrebbe presto essere adottata anche in Italia, con particolare attenzione a Roma. Questi dispositivi rappresentano un’evoluzione rispetto ai semafori tradizionali, offrendo un diverso sistema di segnalazione per la circolazione stradale. La discussione riguarda principalmente le modalità di funzionamento e le implicazioni pratiche di questa tecnologia, che potrebbe cambiare le regole di gestione del traffico nelle città.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare dei cosiddetti semafori a luce bianca, una possibile evoluzione dei tradizionali impianti semaforici che potrebbe interessare anche l'Italia, in primis Roma. A differenza dei classici tre colori, quindi rosso, giallo e verde, questa tecnologia introduce una quarta luce, pensata non tanto per gli automobilisti tradizionali quanto per i veicoli connessi e a guida autonoma. L’idea nasce nel contesto delle smart road, cioè infrastrutture intelligenti in grado di comunicare con i mezzi in circolazione e gestire il traffico in modo dinamico. La luce bianca, infatti, non sostituisce i segnali esistenti ma si aggiunge come elemento innovativo per coordinare i flussi in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Semafori a luce bianca anche in Italia: cosa sono e come funzionano

Semafori, in Italia arriva la quarta luce bianca: ecco dove e come funzioneràTutto fa pensare che presto potrebbero esserci interessanti novità per quanto concerne i semafori che regolano il flusso del traffico nelle strade.

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