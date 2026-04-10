Selvaggia Lucarelli asfalta Bruno Vespa Abituato a fare moine ai delinquenti parole severe e dirette VIDEO

Da donnapop.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un acceso scontro tra una giornalista e un conduttore, con la prima che ha rivolto parole dure e dirette nei confronti dell’altro. La discussione ha attirato l’attenzione anche sui social, dove sono state condivise reazioni forti. L’episodio ha riproposto il tema del rapporto tra politica, giornalismo e modalità di conduzione dei programmi televisivi.

Un confronto acceso in diretta televisiva e una reazione social altrettanto tagliente hanno riportato al centro dell’attenzione lo scontro tra politica e conduzione nei talk show. Nel mirino finiscono i toni di uno studio televisivo che, durante un dibattito a Porta a Porta, si trasformano in un vero e proprio caso mediatico, poi rilanciato e commentato duramente anche online. Bruno Vespa urla a Porta a Porta: cosa è successo. Tutto accade nello studio di Porta a Porta, dove la discussione tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano si accende rapidamente durante un intervento politico. Il conduttore richiama più volte l’ospite dopo alcune interruzioni, cercando di riportare ordine: « Scusi, Provenzano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli asfalta Bruno Vespa «Abituato a fare moine ai delinquenti», parole severe e dirette (VIDEO)

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