Dopo la sconfitta contro una squadra ridimensionata, coach Di Paolantonio ha commentato le difficoltà della sua squadra, che si avvicina sempre più ai play out. La partita ha evidenziato ancora una volta alcuni limiti della formazione, che non è riuscita a mantenere il passo degli avversari. La sconfitta rappresenta un nuovo capitolo di una serie di risultati negativi, che stanno complicando la situazione in classifica.

Dopo la pesante sconfitta contro una rimaneggiata Roseto, coach Di Paolantonio ha provato a spiegare i motivi dell’ennesima debacle dei biancorossi, che avvicina inesorabilmente la Sella Cento ai play out. "Per prima cosa faccio i complimenti a Roseto: la cosa che più salta all’occhio è che a noi manca un giocatore come Harrison, un giocatore capace di tirare fuori dal cilindro qualche coniglio, segnando canestri da 10 metri, ma capace anche di coinvolgere i compagni. Anche stasera, come contro Milano, abbiamo costruito tanti buoni tiri di squadra, ma che non sono entrati: abbiamo sbagliato tanti tiri aperti con spazio, oltre ad alcuni appoggi da sotto canestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sella, un’altra prova sconcertante. Ancora una volta emersi tutti i limiti

Moggi sulla Juve: «La sconfitta contro il Cagliari ha fatto emergere ancora una volta i limiti dei bianconeri. Ecco quali sono»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Union Basket sola in testa: ormai è consuetudine. Ancora una volta un’ottima prova, Sancat koL’Union Basket alla Toscanini batte nettamente Sancat Firenze (81-56) e resta ancora da sola al comando della classifica di serie C, allungando a due...

Temi più discussi: Toscana Tour: bene i siciliani nella prime due settimane aretine; Grand Prix Internazionali: ecco i podi (#week 14); OAKS D’ITALIA, LA MADRE DELLE CORSE IN ‘ROSA’ COMPIE 117 EDIZIONI; Prima prova del Campionato italiano Motorally ad Alassio: buona la prima per Nicola Traverso Di Piero in sella alla Kove 800.

Chiara Zugnoni morta nell'incidente in moto: era in sella con un amico, fatale un giro di provaSi chimava Chiara Zugnoni e aveva 36 anni e viveva a Pavia. E' morta ieri in un tragico incidente in moto. Un giro di prova in sella come passeggera sul mezzo guidato da un amico. La donna, madre di ... leggo.it

Tragedia in moto. Chiara in sella per una prova(Pavia) Era ospite per cena a casa di amici a Zinasco, insieme a un’altra coppia di genitori conosciuti per i figli piccoli che frequentano la stessa scuola d’infanzia. E, in attesa che fosse pronta ... ilgiorno.it

La vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto, una BMW - facebook.com facebook

#MotoGP | Alex Marquez sente che gli manca un 20% di potenziale in sella alla Ducati GP26 x.com