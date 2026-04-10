Seimila persone si sono iscritte alla manifestazione podistica Vivicittà, già raggiungendo un numero considerevole. La corsa, che punta a ripristinare i livelli di partecipazione pre-pandemia, si svolge con diverse novità rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione promuove valori legati allo sport, alla partecipazione e alla solidarietà, attirando un pubblico vario e numeroso.

Il podismo rivuole i numeri ante Covid e il Vivicittà, con i suoi messaggi di sport, partecipazione e comunità è quello che può dare la spinta decisiva. Intanto il numero degli iscritti alla gara di domenica, comprese le tante scuole che hanno aderito, è vicino ai 6.000, con le iscrizioni ancora aperte sino a poco prima del via. Le adesioni alla competitiva di km 10 che si corre in concomitanza con 40 città in Italia e nel mondo, a oggi hanno raggiunto quota 230. La promotrice è la Uisp e per quanto riguarda la prova reggiana c’è il patrocinio di Provincia, Comune e Fondazione per lo Sport con il sostegno di Emil Banca, Coop Alleanza 3.0, Decathlon e Iren. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seimila iscritti. Vivicittà è già un successo. Tante le novità

Torna Vivicittà, 38° edizione della manifestazione podistica non competitiva ricca di tante novitàPresentata questa mattina, a Palazzo della Città, la 38° edizione della corsa “Vivicittà”, in programma domenica 12 aprile.

Le Olimpiadi “made in Italy” sono già un successo mondiale: organizzazione, impianti, Rai e tante medaglie…Dall'accoglienza all'organizzazione, dal villaggio degli atleti alle immagini televisive, l'Italia compie un vero e proprio capolavoro Domenica...

Temi più discussi: Vivicittà, è conto alla rovescia: Arezzo, Livorno e Siena le sedi toscane mentre a Firenze si corre in carcere; Vivicittà Porte Aperte Firenze 2026 con detenuti e podisti al Carcere Gozzini di Sollicciano; Firenze - C'è Vivicittà Porte Aperte presso la casa circondariale Mario Gozzini sabato 11 aprile.

Seimila iscritti. Vivicittà è già un successo. Tante le novitàIl podismo rivuole i numeri ante Covid e il Vivicittà, con i suoi messaggi di sport, partecipazione e comunità è quello che può dare la spinta decisiva. Intanto il numero degli iscritti alla gara di d ... sport.quotidiano.net

Oltre lo sport: Vivicittà compie vent’anni. Ecco la corsa tra i due mariLa gara podistica domenica si tiene in concomitanza con altre 40 città italiane. Due percorsi diversi da 5 e 10 chilometri con partenza dallo stadio Dorico . ilrestodelcarlino.it

Fermato su un monopattino fuorilegge che arriva a 100 km/h. Multe per seimila euro al conducente da parte della polizia nel Parmense #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook