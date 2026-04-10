Seconda categoria Vis Faventia promossa Marina di Ravenna e Fornace sperano

La Vis Faventia ha ottenuto la promozione in Prima Categoria con alcune giornate di anticipo. La squadra ha raggiunto il risultato dopo una serie di partite positive, mentre Marina di Ravenna e Fornace continuano a sperare di migliorare la loro posizione in classifica. La vittoria della squadra di seconda categoria segna la conclusione di una stagione caratterizzata da impegno e risultati importanti.

Con qualche ora di anticipo, la Vis Faventia festeggia l’aritmetica promozione in Prima Categoria. Infatti la squadra di Roberto Rodondi (foto) nella semfinale della coppa regionale batte 4-0 l’Alberonese con i gol nel primo tempo di Emiliani, Zoli, Andrea Rodondi e Sabbatani: si qualifica così per la finalissima contro i fortissimi piacentini del Samurai, da tempo vittoriosi nel girone A. Visto che la vittoria in Coppa garantisce la promozione, la Vis è già certa di salire in Prima. In verità, con 6 punti di vantaggio (a due giornate dal termine del campionato) sul Mezzano, le sarebbe bastato comunque un pari domenica contro il già salvo San Rocco, per festeggiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Seconda categoria. Vis Faventia promossa. Marina di Ravenna e Fornace sperano Seconda categoria. Il Marina inciampa a San Zaccaria. Vis Faventia okCon i gol di Karasse Kane e Mattia Zoli (foto) la Vis Faventia vince 2-1 in casa della Giovanili Santerno e si conferma capolista del girone M di... Seconda categoria. Big match al Mezzano. Vis Faventia ora a -3. Marina e Punta okCon i gol di Mbaye e Pirazzoli, il Mezzano di Emiliano Ragazzini (foto) batte 2-0 la capolista del girone M di Seconda, Vis Faventia e si porta a... Temi più discussi: Tabellino partita Giovanili Santerno vs San Rocco 2001 Faenza; Coppa Emilia - Samurai a forza 9: vola in finale per la Seconda Categoria. In Terza il Vigolo esce ai rigori; Calcio minore, Russi ko con la capolista. Buon pari in rimonta per il Faenza; Coppa Seconda Categoria: mercoledì 8 aprile le semifinali regionali. Seconda categoria. Vis Faventia promossa. Marina di Ravenna e Fornace speranoCon qualche ora di anticipo, la Vis Faventia festeggia l’aritmetica promozione in Prima Categoria. Infatti la squadra di Roberto ... msn.com Calcio dilettanti: mercoledì sera le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria. Alberonese eliminata, Arzenta vola in finaleEpiloghi opposti per Alberonese e Arzenta nelle rispettive semifinali di Coppa regionale. In Seconda svanisce già nel primo tempo ... msn.com A breve visibile vicino a Faenza Eva 8/9 mesi sterilizzata simil Labrador(perciò quella taglia) dolcissima e sana . Sei interessati a questa meraviglia lasciate un WhatsApp di vostra presentazione e appena possibile sarete richiamati Giulia347 730 4226 - facebook.com facebook