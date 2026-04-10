Se le Dmo si trasformano in una corsa al finanziamento

Le recenti candidature per il riconoscimento delle Dmo hanno mostrato una competizione intensa tra i partecipanti, con numerose proposte presentate in modo rapido e spesso senza un reale focus sui territori coinvolti. Sono emersi numerosi conflitti tra i diversi soggetti coinvolti, mentre l’attenzione principale sembrava rivolta alla richiesta di finanziamenti, piuttosto che alla qualità delle iniziative proposte. La situazione ha evidenziato come il processo abbia assunto i tratti di una vera e propria corsa ai fondi pubblici.

di Claudio Pisapia Quanto accaduto relativamente alla presentazione delle candidature per il riconoscimento delle Dmo era ampiamente prevedibile, con i litigi tra i contendenti e la corsa al finanziamento senza uno straccio di attenzione al territorio e un numero esagerato di proposte. Questo già si sapeva e non poteva essere corretto in corsa, anche se il nuovo assessore Maraio più volte aveva avvisato i contendenti cercando di orientare la massa, ma tant’è. Una policy inesistente, la mancanza di un piano strategico regionale, il non rispetto di quello nazionale, la mancata modifica di una legge regionale del 2014, che reca ancora i poli e... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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DMO in Penisola Sorrentina: visione strategica o corsa ai fondi Il dibattito sulle Destination Management Organization (DMO) ha travolto in queste settimane la Penisola Sorrentina, diventando improvvisamente il fulcro del discorso politico e turistico locale. - facebook.com facebook