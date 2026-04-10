A Trieste e a Pescia, le comunità locali stanno intervenendo per sostenere le scuole nell’organizzazione di gite e attività didattiche. In assenza di fondi pubblici sufficienti, cittadini e associazioni si sono attivati per coprire le spese necessarie, garantendo agli studenti la possibilità di partecipare a queste iniziative educative. Questa solidarietà si traduce in un aiuto concreto per mantenere vive le esperienze di apprendimento fuori dall’aula.

A Trieste e a Pescia, la solidarietà cittadina si sta facendo carico di colmare i vuoti lasciati dai finanziamenti pubblici per l’istruzione, permettendo a gruppi di studenti di non rinunciare a viaggi e attività didattiche. Mentre le risorse statali faticano ad arrivare, due realtà scolastiche hanno attivato campagne di raccolta fondi digitali per garantire che il percorso formativo dei ragazzi non venga limitato dalle restrizioni economiche delle loro famiglie. La sfida del diritto all’esperienza: tra Trieste e Pescia. A Trieste, l’istituto Dante Alighieri ha dato il via a un’iniziativa intitolata Nessun ragazzo dovrebbe rinunciare a un’esperienza scolastica per motivi economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole in soccorso: la solidarietà salva gite e viaggi didattici

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