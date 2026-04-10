Negli ultimi giorni sono circolate voci riguardo a un possibile ritorno alla didattica a distanza e alla chiusura delle scuole. La discussione si è diffusa tra studenti, genitori e insegnanti, alimentando timori e incertezze su eventuali misure da adottare. Il ministro dell’istruzione ha rilasciato dichiarazioni per chiarire la posizione del governo, mentre le autorità scolastiche monitorano attentamente la situazione.

Negli ultimi giorni si è diffusa rapidamente la voce di un possibile ritorno alla didattica a distanza e persino della chiusura delle scuole. Un’ipotesi che ha generato preoccupazione tra famiglie e studenti, ma che va ridimensionata: non esiste alcun piano concreto in questa direzione. L’origine di questa narrazione non è una decisione del Governo, ma una riflessione avanzata in ambito sindacale. In particolare, il presidente dell’Anief ha ipotizzato uno scenario estremo legato alla crisi energetica globale, sottolineando che, in caso di peggioramento, si potrebbero valutare misure come lo smart working e, solo in ultima istanza, anche la Dad. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scuole chiuse e Dad, cosa c’è di vero? Perché si parla di studenti a casa e cosa dice Valditara

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