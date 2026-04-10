Scuola inagibile mancano aule | si va verso turni pomeridiani Furia studenti e genitori | Non siamo cittadini di serie B
A Capodrise, l’istituto comprensivo ‘Giacomo Gaglione’ di via Marte è stato dichiarato inagibile, lasciando l’edificio senza aule disponibili. Di conseguenza, le lezioni si svolgono ora in turni pomeridiani per garantire l’attività scolastica. Studenti e genitori si sono riuniti in protesta, esprimendo forte disappunto e rivendicando il diritto a un’istruzione dignitosa, senza essere considerati cittadini di serie B.
L’emergenza scuola esplode a Capodrise, dove l’istituto comprensivo ‘Giacomo Gaglione’ di via Marte è stato dichiarato inagibile. Una decisione che apre scenari complessi per centinaia di studenti, con l’ipotesi sempre più concreta di un’organizzazione didattica basata sui doppi turni.In. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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