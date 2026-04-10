Scuola Giovanni Paolo II la sindaca sbotta | I fondi erano già disponibili

La ricostruzione della scuola Giovanni Paolo II ha attirato l'attenzione dopo le dichiarazioni della sindaca, che ha affermato che i fondi necessari erano già disponibili. La questione è tornata al centro del dibattito politico, con la prima cittadina che ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione e respingere le interpretazioni ritenute errate. La discussione riguarda principalmente le risorse economiche e le tempistiche previste per l’intervento.

Sulla ricostruzione della scuola Giovanni Paolo II, il sindaco Daniela Ghergo rompe il silenzio per fare chiarezza respingendo fermamente le recenti narrazioni politiche. L’amministrazione comunale rivendica il lavoro svolto per sbloccare una procedura ferma da anni: "Dopo verifiche archeologiche, pareri della Soprintendenza e dell’Anac, il progetto definitivo è stato approvato dall’Ust già il 22 ottobre 2024, con un contributo di oltre 11,5 milioni di euro". La replica del primo cittadino punta a ristabilire la "verità cronologica dei fatti rispetto ad alcuni annunci apparsi di recente (le dichiarazioni della consigliera regionale Mirella Battistoni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola Giovanni Paolo II, la sindaca sbotta: "I fondi erano già disponibili" Ricerca oncologica, l'istituto Giovanni Paolo II di Bari scala la classifica italiana: è nono per crescita dei fondiL'Irccs ha visto aumentare nel 2025 i finanziamenti statali destinati alla ricerca. Scuola media Giovanni Paolo II, oltre 11 milioni per ricostruirlaSvolta decisiva per l’edilizia scolastica a Fabriano: l’Ufficio Speciale Ricostruzione, con il decreto del 7 aprile 2026, ha autorizzato un... Temi più discussi: Scuola Giovanni Paolo II, la sindaca sbotta: I fondi erano già disponibili; Scuola media Giovanni Paolo II, oltre 11 milioni per ricostruirla; Dragoncello, nuovo attraversamento luminoso su viale Ruspoli: più sicurezza davanti alla scuola, ma il quartiere chiede altri interventi; Battistoni (FdI), 'tempi rapidi e più risorse per ricostruire scuola media a Fabriano'. Scuola Giovanni Paolo II, la sindaca sbotta: I fondi erano già disponibiliGhergo: Giusto riportare la verità in questa vicenda, la ricostruzione non è una conquista di una parte politica. ilrestodelcarlino.it Scuola media Giovanni Paolo II, oltre 11 milioni per ricostruirlaSvolta decisiva per l’edilizia scolastica a Fabriano: l’Ufficio Speciale Ricostruzione, con il decreto del 7 aprile 2026, ha autorizzato ... ilrestodelcarlino.it Ricostruzione della scuola "Giovanni Paolo II": la presa di posizione del primo cittadino di #fabriano - facebook.com facebook