Scuola alberghiera di San Michele di Ganzaria in stato di degrado | avviata la riqualificazione

Nella scuola alberghiera di San Michele di Ganzaria si sono avviati lavori di riqualificazione presso la sede distaccata dell’istituto Cucuzza Euclide di Caltagirone. La struttura, che si trova in condizioni di degrado, sta per essere sottoposta a interventi di miglioramento. L’obiettivo è rendere gli ambienti più funzionali e sicuri per studenti e insegnanti. I lavori dovrebbero iniziare a breve e coinvolgono diverse parti dell’edificio.

Presto interventi di riqualificazione nella sede distaccata di San Michele di Ganzaria dell’istituto alberghiero Cucuzza Euclide di Caltagirone. A disporli, dopo un sopralluogo dei tecnici, è stata la Città metropolitana di Catania. Ad accendere i riflettori sullo stato di degrado in cui versa la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it L’istituto alberghiero di San Michele di Ganzaria sarà ristrutturatoSi compie un ulteriore passo concreto per la tutela degli studenti e del personale scolastico dell’istituto alberghiero di San Michele di Ganzaria. Controlli ad ampio raggio a San Michele di Ganzaria: identificate oltre 150 persone e riscontrate violazioni stradaliParallelamente, sono stati effettuati accertamenti in attività commerciali per controllare il rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle... Temi più discussi: Galletti cittadino onorario. Il riconoscimento di Castiglioni per aver recuperato delle opere; Ad Agliano Terme si alza il sipario su DegustArt allo Spazio BaArt; Scuole chiuse domani in tutta la provincia di Campobasso; Crolli, voragini, frane e allagamenti: una delle giornate più difficili della storia del vastese e del Basso Molise. L’istituto alberghiero di San Michele di Ganzaria sarà ristrutturatoQuesta mattina si è svolto un incontro operativo finalizzato alla definizione degli interventi di messa in sicurezza degli ingressi principali ... cataniatoday.it Istituto Alberghiero di San Michele di Ganzaria, passo avanti per la sicurezza di studenti e personaleSi compie un ulteriore passo concreto per la tutela degli studenti e del personale scolastico dell’Istituto Alberghiero di San Michele di Ganzaria. Nella mattinata odierna si è svolto, presso la […] ... blogsicilia.it San Michele di Ganzaria: il futuro dell’Istituto Alberghiero Leggi qui: https://www.lagazzettadelcalatino.it/2026/04/san-michele-di-ganzaria-il-futuro-dellistituto-alberghiero - facebook.com facebook L’istituto alberghiero di San Michele di Ganzaria sarà ristrutturato x.com