Scuola 12enne ferisce coetanea con forbici nel Pisano

In una scuola media nel Pisano, due ragazze di 12 anni sono state coinvolte in un alterco durante l'orario scolastico. Durante la discussione, una di loro ha colpito l'altra con delle forbici, provocandole un ferimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare i fatti. La ragazza ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

PISA, 10 APR – Ferimento a colpi di forbici in una lite tra due ragazzine di 12 anni dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L’episodio è di stamani mentre c’era lezione di educazione fisica, nella palestra. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe stata in bagno. Le cause sono in accertamento. L’aggredita è ricoverata in ospedale in condizioni non gravi, mentre l’altra ragazzina si trova coi genitori nella caserma dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, la 12enne avrebbe invitato l’altra nel bagno della scuola con la scusa di mostrarle qualcosa, ma qui l’avrebbe colpita al collo con le forbici. (ANSA). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Scuola, 12enne ferisce coetanea con forbici nel Pisano Paura a scuola: 12enne ferisce una coetanea con delle forbiciABBONATI A DAYITALIANEWS Una lite finisce in violenza durante l’orario scolastico Un grave episodio si è verificato in una scuola media di... Leggi anche: La lite e poi l'aggressione con le forbici: 12enne ferisce una coetanea a scuola Si parla di: 12enne ferisce una coetanea con forbici in scuola del Pisano. Pisa, 12enne ferita con le forbici da coetanea nei bagni della scuolaRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it Una 12enne ferisce una coetanea con delle forbici in una scuola del PisanoL'aggredita è ricoverata in ospedale in condizioni non gravi, mentre l'altra ragazzina si trova coi genitori nella caserma dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, la 12enne avrebbe invitato ... ansa.it