Scriviamo il futuro ascoltando tutti al via gli appuntamenti di Basile con i rappresentanti delle forze sociali ed economiche

Sono iniziati gli incontri di un candidato con rappresentanti delle forze sociali ed economiche, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella definizione del programma elettorale per il periodo 2026-2031. Gli appuntamenti sono dedicati ad ascoltare le richieste e le proposte provenienti dalla società civile e dalle diverse categorie, al fine di integrare le istanze di vari settori nel progetto politico.

Offrire alla cittadinanza l’opportunità di poter partecipare alla stesura del programma elettorale per il quinquennio 2026-2031 volendo tener conto delle richieste provenienti dalla società civile e dai rappresentanti di tutte le categorie.Con questo intento si è tenuto questa mattina nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: "Senza giri di parole", Carlo Cottarelli racconta "La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro" Approfondimenti esclusivi sulle novità sociali ed economiche del Molise in edizione speciale del 3 febbraioIl Molise si prepara a una nuova fase di sviluppo economico e sociale, con iniziative che vanno dal rilancio del turismo alla modernizzazione dei... Argomenti più discussi: Silvia Bernardini si ricandida sindaco Per continuare a scrivere il futuro di Ussita; Di Gregorio risorge: rigore parato, chance Juve e futuro ancora da scrivere; Gazzetta dello Sport | Conte-Napoli futuro da scrivere | la Nazionale resta sullo sfondo. Ora ascoltate noi: FEMA, FIM Europe e NMC scrivono a BruxellesUn articolato documento con tante richieste a nome dei motociclisti europei ... msn.com PERCHÉ NON SCRIVIAMO L'ETÀ ESATTA DEI NOSTRI OSPITI Quando venite a trovarci, noterete che per i nostri cani non indichiamo mai una data di nascita precisa, ma utilizziamo delle "categorie di età". La ragione è semplice: La maggior parte di loro - facebook.com facebook Come scriviamo: come mondo abbiamo avuto la "fortuna" di presentarci a questa crisi in una situazione di surplus di produzione sia petrolifera, sia di gas naturale. Ma sì, più la crisi prosegue, più dovremo andare verso la distruzione di domanda: o contenend x.com