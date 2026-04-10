Scossoni in Forza Italia nel Messinese anche Rizzo si dimette e aderisce a Sud chiama Nord

Nelle settimane che anticipano le elezioni comunali di maggio, il panorama politico nel Messinese ha visto diversi cambiamenti. Un rappresentante di Forza Italia ha annunciato le proprie dimissioni, scegliendo di aderire a un altro movimento politico. Le dinamiche tra gli schieramenti si susseguono rapidamente, con riposizionamenti e adesioni che stanno modificando gli equilibri nel centrodestra locale. La situazione resta in evoluzione mentre si avvicinano le votazioni.

Gli equilibri politici nel Messinese continuano a muoversi con rapidità in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, tra riposizionamenti, addii e nuove adesioni che stanno ridisegnando gli schieramenti, soprattutto nell’area del centrodestra. A registrare gli scossoni più evidenti è Forza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Elezioni, ancora scossoni al Quarto Quartiere: Lauro lascia Controcorrente e si candida con Sud chiama NordAncora scossoni politici al Quarto Quartiere a meno di un mese dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali.

Riccardo Pellegrino aderisce a Sud chiama NordInsieme a Pellegrino, hanno aderito anche la consigliera comunale e metropolitana Melania Miraglia, il consigliere del I Municipio Carmelo Vassallo e...

Temi più discussi: Monza e Brianza: che cosa sta succedendo in Forza Italia; L'uovo di Pasqua di Forza Italia: congelare i congressi regionali; Rebus Urso, è sui carboni ardenti ma niente rimpasto. Forza Italia lavora ai prossimi ricambi, Tajani sotto pressione; Sondaggio Only Numbers, Fratelli d'Italia giù del 2% rispetto al pre-referendum, sorpasso vicino per il campo largo.

Centrodestra, Falcone e ‘l’ala ribelle’: cosa sta succedendo in Forza ItaliaLa roboante vittoria del No al referendum – anche e soprattutto in Sicilia – ha cambiato le prospettive al mondo politico. Gli scossoni più forti non potevano che insistere su Forza Italia. Il motivo ... livesicilia.it

Marina Berlusconi chiede il rinnovamento di Forza Italia. Caccia a volti nuovi, ma Barelli resta«Bene, mi sono dimesso. Ora passiamo al punto due». Palazzo Madama, interno sera, Maurizio Gasparri guarda negli occhi i senatori riuniti nella stanza del gruppo al ... ilgazzettino.it

Forza Italia, Costa in pole per la guida dei deputati: atteso confronto tra Tajani e Marina Berlusconi C’è un clima di attesa e fermento in casa Forza Italia. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile avvicendamento alla guida del gr - facebook.com facebook

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