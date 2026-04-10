Un violento attacco proveniente dal Libano ha causato oltre 200 morti e mille feriti in poche ore, portando le autorità europee a esprimere preoccupazione sulla stabilità dei trattati con Israele. La situazione ha spinto la Francia e la Spagna a mettere in discussione gli accordi internazionali, mentre il governo israeliano ha proposto negoziati per affrontare la crisi. La tensione crescente sta attirando l’attenzione internazionale sulla regione.

La guerra grande Anche l’Uk in pressing perché nella tregua rientri il Libano. Sul tavolo dell’Unione l’ipotesi di stop agli accordi commerciali La guerra grande Anche l’Uk in pressing perché nella tregua rientri il Libano. Sul tavolo dell’Unione l’ipotesi di stop agli accordi commerciali Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Scossa Ue, Francia e Spagna a Israele: «Trattati a rischio»

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