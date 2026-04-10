Scoperto nuovo virus marino può infettare l' occhio umano | sintomi e come avviene il contagio

Un nuovo virus marino è stato recentemente individuato e potrebbe infettare l’occhio umano. La scoperta è stata annunciata a Qingdao, in Cina, e risale al 10 aprile 2026. Il virus si trasmette attraverso contatti con ambienti o oggetti contaminati, e tra i sintomi principali ci sono irritazione, arrossamento e fastidio agli occhi. La comunità scientifica sta studiando le modalità di contagio e i possibili effetti sulla salute umana.

Qingdao (Cina), 10 aprile 2026 – Scoperto un nuovo virus marino che potrebbe rivelarsi nocivo per l’occhio umano. Secondo uno studio cinese pubblicato su ‘Nature Microbiology’, la malattia oculare, chiamata ‘uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente ’ e le cui caratteristiche erano ignote fino al momento della scoperta, proviene da un ‘cover mortality nodavirus’ (CmNV) di origine acquatica. Un legame che potrebbe consistere in un esempio calzante del possibile salto di specie del virus, che colpisce comunemente pesci e invertebrati marini. La patologia, simile al glaucoma, provoca sintomi quali l’infiammazione dell’occhio e l’aumento della pressione interna dello stesso, arrivando a causare la perdita della vista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scoperto nuovo virus marino, può infettare l'occhio umano: sintomi e come avviene il contagio Leggi anche: Un virus marino può infettare l’occhio dell’uomo, in uno studio la scoperta sul possibile salto di specie Pericolo dal mare: scoperto il virus marino che attacca l’occhioUna ricerca condotta in Cina ha identificato un legame tra un virus tipico degli ambienti marini e una patologia oculare che colpisce l’uomo, aprendo... Temi più discussi: Un virus marino infetta l’uomo: primi casi di malattia oculare legata al mare; Un virus marino può infettare l'occhio dell'uomo, in uno studio la scoperta sul possibile salto di specie; Dal mare agli occhi, il virus killer che toglie la vista (e minaccia l'uomo). Bassetti: Allarmante. Scoperto nuovo virus marino, può infettare l'occhio umano: sintomi e come avviene il contagioStudio pubblicato su ‘Nature Microbiology rivela che l'infezione uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente, simile al glaucoma, è associata a questo nodavirus ... quotidiano.net Danni permanenti e cecità: il nuovo virus che colpisce gli occhi. Parla BassettiMassima attenzione per il nuovo virus marino che colpisce gli occhi. Matteo Bassetti ha spiegato cosa sia capitato per la prima volta. newsmondo.it A ogni discorso la premier Giorgia Meloni ci spiega l'etimologia di una parola. Sempre con lo stupore di chi ha scoperto qualcosa di nuovo. In cinque anni di governo, se non altro, avrà ampliato il suo vocabolario e i suoi orizzonti culturali x.com Marisol esce allo scoperto con il nuovo fidanzato immediata la reazione sui social di Petit - facebook.com facebook