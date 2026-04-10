Scoperto in Salento il primo pipistrello albino d'Italia | è un rinolofo minore femmina con cucciolo

In Salento è stato avvistato il primo pipistrello albino d’Italia, un rinolofo minore di sesso femminile con un cucciolo. La femmina si trova all’interno di una colonia di pipistrelli e presenta una colorazione molto chiara, diversa dal tipico colore scuro degli esemplari comuni. La scoperta è stata fatta da ricercatori che hanno monitorato la presenza di questa specie nella zona.