Scontro Vespa-Provenzano Salvini | Il Pd fa il padrone arrogante

Nella trasmissione televisiva ‘Porta a Porta’ si è verificato uno scontro tra il conduttore e il deputato del Partito Democratico. La discussione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a dichiarazioni pubbliche da parte di vari esponenti politici. Tra queste, un intervento di un rappresentante di un partito di governo ha accusato il Partito Democratico di atteggiamenti arroganti e di monopolizzare il potere.

Non si ferma la polemica sorta dopo il duro scontro di ieri tra Bruno Vespa e il deputato dem Giuseppe Provenzano durante la puntata di ‘Porta a Porta’. Il conduttore si è difeso replicando alle accuse dell’opposizione con una nota: “Come sanno bene Agcom e Rai, 'Porta a porta' ha sempre fatto dalle origini della par condicio costante la sua forse stupida religione (In questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito)”. E, riferendosi al deputato dem e ai suoi colleghi di partito, ha aggiunto: “Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro Vespa-Provenzano, Salvini: “Il Pd fa il padrone arrogante” Vespa contro Provenzano, scontro in tv e polemiche PdI componenti del Partito democratico nella commissione di Vigilanza Rai definiscono “inaccettabile e sproporzionata la reazione del conduttore Bruno... Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: “Inaccettabile”. Fdi difende il conduttore: “Baluardo di pluralismo”È polemica politica dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato dem Giuseppe Provenzano nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta. Scontro Vespa-Provenzano, Salvini: Il Pd fa il padrone arroganteBruno Vespa non si scusa e attacca il Pd. Salvini si schiera dalla sua parte, mentre i sindacati Rai si dividono ... ilgiornale.it Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it