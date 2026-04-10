Nella notte tra martedì e mercoledì, nella frazione Mussetta di San Donà di Piave, si è verificata una lite tra parenti che ha portato a un'aggressione con un coltello. Un uomo di 66 anni è stato arrestato dopo aver ferito un altro uomo di origine albanese all’addome. La vicenda si è svolta in un contesto familiare, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Un uomo di origine albanese è stato ferito all’addome durante una violenta colluttazione avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì nella frazione Mussetta di San Donà di Piave. Il ferito, che non risiedeva nell’abitazione dove si è consumato l’aggressione in via Noventa, è riuscito a raggiungere l’esterno dopo essere stato colpito con un grosso coltello da cucina, fermandosi vicino a una panitia situata nei pressi di una pizzeria da asporto prima dell’arrivo dei soccorsi. Dinamiche del conflitto in via Noventa. L’episodio è scaturito da un acceso confronto verbale tra membri dello stesso nucleo familiare. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima si era recata nell’appartamento per un colloquio con alcuni parenti, culminando poi nel tragico scontro fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra parenti a San Donà: ferito con un coltello, arrestato il 66enne

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