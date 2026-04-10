Un incidente tra due automobili si è verificato sulla SS280, vicino allo svincolo di Martelletto-Sarrottino, coinvolgendo un veicolo della Ford e uno della Jeep. L’impatto ha causato il blocco totale del traffico in direzione Lamezia Terme, creando lunghe code e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un violento impatto tra due veicoli ha bloccato il flusso veicolare sulla SS280, nella zona adiacente allo svincolo di Martelletto-Sarrottino, coinvolgendo due automobili in direzione Lamezia Terme. Il sinistro ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi medici e delle squadre di emergenza per gestire le conseguenze sul manto stradale e la salute dei conducenti. Dettagli dell’intervento e bilancio dei conducenti. Il momento della collisione ha protagonista lo scontro tra una Ford SW e una Jeep Avenger. Entrambi i piloti sono stati colpiti dall’urto, riportando contusioni e ferite di lieve entità; la gestione medica del personale del SUEM 118 è stata fondamentale per stabilizzare i soggetti coinvolti subito dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra Ford e Jeep sulla SS280: caos e traffico bloccato

Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia.

Dramma sulla provinciale: scontro tra Jeep e compattatore, muore una 42enneUGENTO – Un grave incidente stradale si è consumato nelle ultime ore lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano.

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Incidente sulla SS280 tra Martelletto e Sarrottino: scontro tra due auto e traffico rallentatoSul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Catanzaro per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi con autogru, insieme alla Polizia Stradale e all'ANAS ... catanzaroinforma.it

Scontro tra due auto sulla Ss280: feriti i conducentiSi registrano disagi alla circolazione: nel tratto interessato dal sinistro il transito è attualmente consentito su un’unica corsia. corrieredellacalabria.it

Morì a 31 anni a bordo della sua moto dopo lo scontro con un autocarro. La famiglia non si arrende e chiede chiarezza. - facebook.com facebook

Elmas, volo dalla moto a un giardino dopo lo scontro: solo ferite lievi x.com