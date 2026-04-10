Stamattina, intorno alle 8, un incidente stradale si è verificato nel Fermano coinvolgendo un’auto e un furgone. Due persone, un uomo e una ragazza, sono rimaste ferite nell’impatto ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un uomo e una ragazza sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 10 aprile 2026. Lo scontro ha protagonisti un’automobile e un furgone sulla viabilità che collega Montegiorgio a Monte Vidon Corrado. Nonostante l’impatto, le condizioni cliniche dei due occupanti non sembrano presentare criticità rilevanti. Intervento coordinato dei soccorsi sul territorio. Le squadre della Misericordia Montegiorgio sono giunte immediatamente sul luogo del sinistro per prestare assistenza medica ai feriti. I volontari della pubblica assistenza locale si sono occupati della prima valutazione dello stato di salute dell’uomo e della giovane donna coinvolte nella collisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra auto e furgone nel fermano: due feriti ma sono salvi

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