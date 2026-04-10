Scontro sulla SS126 | auto travolge i Carabinieri durante un intervento

Questa mattina alle 5:30, lungo la SS126 nel territorio di Guspini, un'auto ha investito una pattuglia dei Carabinieri di San Gavino Monreale durante un intervento. L’incidente si è verificato mentre i militari erano impegnati in operazioni di routine e ha causato danni a uno dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

Un violento impatto si è verificato intorno alle 05:30 di questa mattina lungo la Strada Statale 126, nel territorio di Guspini, coinvolgendo una pattuglia dei Carabinieri di San Gavino Monreale. L’incidente è scaturito mentre i militari erano impegnati in un’operazione di supporto a un carroattrezzi per il recupero di un veicolo sottratto a Terralba poche ore prima; durante l’intervento, un’auto in transito ha colpito il cavo di trazione del mezzo di soccorso, finendo poi per schiantarsi contro l’autovettura dell’Arma. La dinamica del sinistro e le condizioni dei feriti. Le operazioni di assistenza al carroattrezzi stavano seguendo le normali procedure di segnalazione della zona di lavoro quando la velocità di un veicolo in arrivo ha trasformato la scena in un momento di pericolo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla SS126: auto travolge i Carabinieri durante un intervento Incidente sulla Fondovalle Alento, scontro con una Golf: auto dei carabinieri si ribaltaPaura nella serata di oggi 8 aprile lungo la Fondovalle Alento, dove al chilometro 6+500 si è verificato un violento incidente stradale che ha... Leggi anche: Frana travolge casa e auto a Stilo vicino Reggio Calabria, il video e l'intervento per scongiurare vittime