Scontro mortale sulla SS308 | caos e feriti tra Resana e Loreggia

Un incidente grave si è verificato sulla statale 308 tra Resana e Loreggia, provocando un impatto frontale tra un mezzo pesante e un furgone. L’incidente ha causato la morte di un conducente e il ferimento di altre due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di soccorso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Un violento impatto frontale tra un mezzo pesante e un furgone ha causato la morte di un conducente e il ferimento di altre due persone sulla statale 308, nel tratto compreso tra Resana e Camposampiero, in prossimità di Loreggia. Il sinistro, che ha coinvolto anche un’auto, ha richiesto l’intervento massiccio dei soccorsi e l’interruzione totale della viabilità nella zona del padovano. Dinamiche dell’incidente e bilancio dei soccorsi. L’urto ha protagonisti un autocarro carico di alluminio e un veicolo destinato al trasporto di prodotti alimentari, oltre a un’autovettura. Le operazioni di recupero sono state estremamente complesse: i Vigili... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro mortale sulla SS308: caos e feriti tra Resana e Loreggia Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Tragedia sulla SS 106: scontro mortale a Steccato di Cutro, 4 feritiUn violento impatto sulla statale 106 ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro individui nella mattinata di questo venerdì... Si parla di: INCIDENTE | Scontro tra camion a Loreggia lungo la strada del Santo: un morto e un ferito grave. Tragico incidente sulla SS308 a Loreggia tra furgone e autocarro: un morto e più feritiViolento incidente frontale lungo la SS308 del Santo a Loreggia: una vittima e più persone ferite, con la circolazione paralizzata tra Padova e Treviso. Tutti gli aggiornamenti. notizie.it Tragico incidente stradale a Loreggia: morto un camionista, due feriti e strada chiusaViolento scontro frontale sulla SS308 tra un furgone per trasporto alimentare e un autocarro. Coinvolta anche un’auto ... rainews.it