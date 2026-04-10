Scontro frontale fra auto e moto in via del Santuario

Nel pomeriggio del 10 aprile, via del Santuario è stata teatro di un incidente tra un'auto e una moto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la motocicletta procedeva in direzione mare lungo via del Santuario, mentre un veicolo stava uscendo da via Valle di Rose e ha girato a sinistra, causando lo scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i rilievi e i soccorsi.

Scontro frontale fra auto e motociclo in via del Santuario, nel pomeriggio del 10 aprile. In base alla ricostruzione fatta dalla polizia locale, arrivata sul posto per i rilievi, la moto percorreva via del Santuario in direzione mare mentre la vettura usciva da via Valle di rose girando a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Scontro frontale fra tre auto, chiuso un tratto della statale "Gubbio-Pian d'Assino"Incidente questa mattina lungo la SS 219 "Gubbio-Pian d'Assino" all'altezza del chilometro 14. Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale... Temi più discussi: Tragedia in Liguria, scontro frontale tra un'auto e una moto: muore coppia di Oderzo; Scontro frontale fra auto, due feriti; Scontro frontale tra auto e moto a Udine: grave un giovane; Scontro frontale tra due auto alle porte di Ivrea: muore una donna di 79 anni. Scontro frontale fra auto e moto in via del SantuarioL'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 10 aprile in via Del Santuario dove un motociclo guidato da un minorenne si è scontrato con un'auto guidata da una donna ... ilpescara.it Scontro frontale tra due auto: ferita una donnaUna donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada tra Palmas Arborea e Tiria. La donna viaggiava a bordo di una Ford che, per cause in corso di accertamento, si è ... linkoristano.it Nuovo scontro frontale tra Palazzo Chigi e la Regione Sardegna. Salgono a tredici i provvedimenti della Giunta a trazione Campo Largo finiti davanti alla Corte Costituzionale. Nel mirino l'assistenza sanitaria e la gestione delle ferrovie turistiche. L'ira dei sardi - facebook.com facebook