Scontro AI e True Crime | la YouTuber sfida i volti della TV

In Florida, si è verificato un confronto tra una YouTuber e rappresentanti della televisione tradizionale, dopo che la creator ha condiviso un video satirico realizzato con intelligenza artificiale. La YouTuber ha ricevuto reazioni critiche da parte di figure del settore televisivo, che hanno commentato il contenuto. La discussione riguarda il rapporto tra i creator digitali e i media tradizionali, con un focus sulle differenze di approccio e modalità di comunicazione.

La tensione tra il nuovo ecosistema digitale dei creator e la televisione tradizionale si è riaccesa in Florida, dove la youtuber Bugalalla ha risposto alle critiche ricevute dai volti del mainstream televisivo riguardo a un contenuto satirico prodotto con l’intelligenza artificiale. Al centro della disputa si trova una sigla realizzata per il format Salotto Giallo, accusata di essere inappropriata rispetto al caso giudiziario di Chiara Poggi, ma difesa dalla protagonista come un atto di satira rivolto ai modelli comunicativi utilizzati da alcuni esponenti della Rai. Il conflitto tra informazione digitale e media tradizionali. Le dinamiche che hanno portato allo scontro tra la creator conosciuta come Bugalalla e diverse figure della comunicazione nazionale rivelano un solco profondo nel modo di intendere il racconto del true crime. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro AI e True Crime: la YouTuber sfida i volti della TV Leggi anche: Kidnapped: il caso Elizabeth Smart non è solo un documentario true crime, ma un racconto sul peso della sopravvivenza Crimini a Rimini collabora con Elisa True CrimeVenerdì Elisa De Marco, meglio nota come Elisa True Crime, parlerà nella serie podcast ’Delitti Invisibili’ dell’omicio di Max Iorio a Rimini,...