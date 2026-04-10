Durante la trasmissione Porta a Porta, si è verificato un acceso confronto tra il conduttore Bruno Vespa e l’esponente del Partito Democratico Giuseppe Provenzano. La discussione è stata caratterizzata da momenti di forte tensione, con Vespa che ha fatto riferimento alla par condicio come alla propria

Lo scontro in diretta: tensione tra Vespa e Provenzano. Momenti di forte tensione nello studio di Porta a Porta, dove si è consumato un acceso confronto tra il conduttore Bruno Vespa e l’esponente del Partito Democratico Giuseppe Provenzano. Durante un dibattito con il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, Vespa ha invitato Provenzano a lasciare spazio all’interlocutore. La replica del deputato dem ha acceso la polemica, con una battuta interpretata come un riferimento alla presunta parzialità del giornalista. A quel punto la reazione del conduttore è stata netta: richiamo al rispetto dei turni di parola e toni decisamente irrigiditi, che hanno trasformato il confronto in uno scontro politico-mediatico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il giornalista: ‘Par condicio la nostra religione’

Porta a porta, acceso scontro tra Vespa e Provenzano: il videoDuro scontro, durante la puntata di Porta a Porta di giovedì 9 aprile 2026, tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano.

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

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Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it

Zitto, non glielo consento, Vespa esplode in diretta: scontro con ProvenzanoDurante la puntata di Porta a Porta andata in onda il 9 aprile, si è acceso un confronto tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano. Ecco cosa è accaduto. notizie.it

Scontro totale in studio: Provenzano prova a imporsi, Vespa perde le staffe (VIDEO) “Non le permetto di dirlo”, “Si sieda lì”. Lite furiosa tra Vespa e Provenzano x.com

Lo scontro in studio. Il deputato del Partito democratico, in maniera ironica, dice al giornalista che dovrebbe sedersi dalla parte di Malan e Mario Sechi - facebook.com facebook