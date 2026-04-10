Scintille in Consiglio provinciale | Nobiletti pronto a chiamare i carabinieri e Ciruolo strappa le variazioni di bilancio

Durante l’ultima seduta del Consiglio provinciale prima delle elezioni, si sono verificati momenti di tensione. Il consigliere uscente ha avuto un acceso scambio di opinioni con il presidente, arrivando a strappare le variazioni di bilancio e minacciando di chiamare le forze dell’ordine. In risposta, il presidente ha contestato l’atteggiamento, creando una situazione di grande tensione in aula.

Rischiava di chiudersi con l’arrivo dei carabinieri la consiliatura a Palazzo Dogana. A movimentare l’ultima seduta del Consiglio provinciale prima delle elezioni per il rinnovo del 19 aprile è stato il consigliere uscente Pasquale Ciruolo, che ha ingaggiato un acceso diverbio con il presidente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Consiglio comunale approva delibere risarcimento danni, variazioni di bilancio e mozioneL’Aula ha dato il via libera all’unanimità alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 per un nuovo finanziamento nell’ambito del progetto... Consiglio comunale approva regolamento asili nido privati: variazioni di bilancio e mozioniIl Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di ieri il regolamento, le tre variazioni di bilancio e le due... Si parla di: Consiglio regionale: sull’accordo UV-FI, scintille tra Centoz e Testolin; Sanità, per la Regione le liste d’attesa funzionano.