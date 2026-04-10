Scia di liquido sull’asfalto autobus perde refrigerante | traffico in tilt

Da trentotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autobus ha perso refrigerante, lasciando una lunga scia di liquido sull’asfalto. Il fenomeno ha causato disagi al traffico, con le auto che hanno rallentato o fermato il proprio percorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano effettuati i controlli del caso.

Una lunga scia viscida sull’asfalto, potenzialmente pericolosa per chiunque transitasse in quel tratto. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 9 aprile lungo via Mesiano, sulla Sp 204, tra la zona universitaria e l’abitato di Povo, dove un autobus di linea ha perso una notevole. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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