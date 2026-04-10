Scia di liquido sull’asfalto autobus perde refrigerante | traffico in tilt

Un autobus ha perso refrigerante, lasciando una lunga scia di liquido sull’asfalto. Il fenomeno ha causato disagi al traffico, con le auto che hanno rallentato o fermato il proprio percorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano effettuati i controlli del caso.

Una lunga scia viscida sull’asfalto, potenzialmente pericolosa per chiunque transitasse in quel tratto. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 9 aprile lungo via Mesiano, sulla Sp 204, tra la zona universitaria e l’abitato di Povo, dove un autobus di linea ha perso una notevole. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Via Togliatti, buche sull’asfalto: traffico in tilt e gomme squarciateIl manto stradale di via Togliatti a Rieti è diventato questa mattina una trappola per gli automobilisti, causando danni agli pneumatici e generando... Leggi anche: Roma, incidente sul Gra: motociclista cade sull'asfalto e viene investito da un'auto, traffico in tilt Argomenti più discussi: Una lunga scia di liquido refrigerante sull'asfalto: vigili del fuoco al lavoro per pulire la strada. La perdita arriva da un autobus; Apertura debole per le Borse Ue sulla scia delle tensioni in MO; Domenica a tutta moto Barge capitale del trial; Senese, trovato il tesoro del clan: auto, Rolex e Cartier. Sequestro da oltre un milione. Una lunga scia di liquido refrigerante sull'asfalto: vigili del fuoco al lavoro per pulire la strada. La perdita arriva da un autobusTRENTO. Una lunga striscia di liquido sull'asfalto e la viabilità inevitabilmente rallentata, prima per motivi di sicurezza, poi per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la carreggia ... ildolomiti.it La perdita arriva da un autobus: sull'asfalto una lunga scia di liquido refrigerante - facebook.com facebook #MotoGP #USGP Giusto sanzionare Marc Marquez per il grave errore nel corso del primo giro della Sprint che ha comportato conseguentemente la caduta di Fabio Di Giannantonio. Congrua anche la penalità di 1 Long Lap Penalty (in linea con il protocollo vi x.com