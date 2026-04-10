Schillaci a Cagliari L’insularità non sia un ostacolo per il servizio sanitario

Il ministro della salute ha visitato Cagliari, sottolineando che l’insularità non deve rappresentare un ostacolo per il servizio sanitario. Ha evidenziato come, ancora oggi, persistano differenze significative tra diverse aree del paese, tra Nord e Sud, che rendono ingiustificabili le disparità nelle prestazioni e nelle aspettative di vita. La sua visita si inserisce in un impegno volto a ridurre le differenze territoriali nel settore sanitario.

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ancora oggi ci sono troppe disparità tra regione e regione, tra Nord e Sud, e questo è inaccettabile perché le aspettative di vita o la possibilità di avere una prestazione non possono certo dipendere dal posto di residenza di un singolo cittadino. L’innovazione tecnologica in sanità è un capitolo importante del PNRR, insieme a quello della medicina territoriale. L’insularità non può essere uno svantaggio in termini di servizio sanitario erogato, tutti devono avere lo stesso livello di cure. Vogliamo modernizzare il sistema e, attraverso un dialogo costante con le regioni, migliorare il servizio. Il nuovo Assessore? Mi auguro sarà sardo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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