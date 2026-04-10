Schianto tra due auto a Pieveottoville | feriti un 60enne e un 82enne

Nella mattinata di venerdì 10 aprile si è verificato un incidente tra due veicoli a Pieveottoville, nel comune di Polesine Zibello. Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 60 anni e un uomo di 82 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e prestare assistenza ai coinvolti.

Nella mattinata di venerdì 10 aprile si è verificato un incidente stradale tra due auto a Pieveottoville, nel comune di Polesine Zibello. Secondo le prime informazioni i due mezzi si sarebbero scontrati lungo la provinciale 10 per Cremona. Due persone, un uomo di 60 e un anziano di 82 anni, sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Pauroso schianto tra due auto: 82enne grave in ospedaleGrave incidente stradale nella mattinata di sabato 21 febbraio in via Fratelli Cervi a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Schianto tra due auto a Traversetolo: quattro feriti, tra cui due bimbi di 10 e 1 annoGrave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Temi più discussi: Schianto tra due auto a Lurago Marinone: codice rosso, tre persone coinvolte; Schianto tra due auto a Correggio, due feriti; Schianto tra due auto: paura per una coppia finita nel fossato; Schianto tra due auto all'incrocio, gravissimo dipendente comunale. Incidente a Porto Recanati, schianto tra due auto. Paura per una famiglia con un figlio piccoloPORTO RECANATI Incidente questa sera verso le 20 in via Bramante a Porto Recanati. Per una mancata precedenza due auto sono entrate in collisione. Paura per due famiglie Sul posto ... corriereadriatico.it Brescia, incidente tra auto e moto in via Serenissima: un giovane gravissimo. Traffico in tiltLa dinamica dello schianto è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni sembra che la vettura abbia effettuato un’inversione a ‘U’ tagliando la strada ai due centauri ... msn.com Il ventenne non ce l’ha fatta: era stato trasportato in Poliambulanza dopo lo schianto avvenuto questa mattina - facebook.com facebook Taranto, schianto tra una moto e un'auto nella borgata di Lama: muore 54enne x.com